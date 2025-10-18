«В этом он просто невероятен». Табило рассказал, чем его удивляет игра Синнера
Поделиться
73-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило рассказал, какой компонент игры итальянца Янника Синнера удивил его более всего во время их очной встречи на турнире в Монреале (Канада) в 2024 году.
Монреаль. 3-й круг
10 августа 2024, суббота. 21:05 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
21
Алехандро Табило
А. Табило
«Синнер не удивил меня скоростью своих ударов как таковой, а совсем другим — тем, как он это делает. Нормально, что у него в среднем скорость выше, чем у других, но поразительно то, что он сохраняет этот темп на протяжении всего матча и даже когда уходит далеко от центра корта. Я помню, как пытался заставить его двигаться, а он всё равно пробивал мощнейшие удары, даже находясь у боковых линий. Для него это не имеет никакой разницы — и в этом он просто невероятен», – приводит слова Табило The Tennis Gazette.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2025
-
00:56
-
00:43
-
00:40
-
00:28
-
00:08
-
00:01
- 17 октября 2025
-
23:52
-
23:43
-
23:37
-
23:33
-
23:15
-
22:48
-
22:43
-
22:14
-
22:14
-
21:55
-
21:26
-
21:04
-
20:54
-
20:25
-
20:17
-
20:13
-
19:57
-
19:47
-
19:35
-
19:14
-
19:02
-
19:00
-
18:49
-
18:44
-
18:33
-
18:23
-
18:13
-
18:01
-
17:59