«В этом он просто невероятен». Табило рассказал, чем его удивляет игра Синнера

73-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило рассказал, какой компонент игры итальянца Янника Синнера удивил его более всего во время их очной встречи на турнире в Монреале (Канада) в 2024 году.

«Синнер не удивил меня скоростью своих ударов как таковой, а совсем другим — тем, как он это делает. Нормально, что у него в среднем скорость выше, чем у других, но поразительно то, что он сохраняет этот темп на протяжении всего матча и даже когда уходит далеко от центра корта. Я помню, как пытался заставить его двигаться, а он всё равно пробивал мощнейшие удары, даже находясь у боковых линий. Для него это не имеет никакой разницы — и в этом он просто невероятен», – приводит слова Табило The Tennis Gazette.