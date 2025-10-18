Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В этом он просто невероятен». Табило рассказал, чем его удивляет игра Синнера

«В этом он просто невероятен». Табило рассказал, чем его удивляет игра Синнера
Комментарии

73-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило рассказал, какой компонент игры итальянца Янника Синнера удивил его более всего во время их очной встречи на турнире в Монреале (Канада) в 2024 году.

Монреаль. 3-й круг
10 августа 2024, суббота. 21:05 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Алехандро Табило
21
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

«Синнер не удивил меня скоростью своих ударов как таковой, а совсем другим — тем, как он это делает. Нормально, что у него в среднем скорость выше, чем у других, но поразительно то, что он сохраняет этот темп на протяжении всего матча и даже когда уходит далеко от центра корта. Я помню, как пытался заставить его двигаться, а он всё равно пробивал мощнейшие удары, даже находясь у боковых линий. Для него это не имеет никакой разницы — и в этом он просто невероятен», – приводит слова Табило The Tennis Gazette.

Материалы по теме
Странный турнир в Эр-Рияде. Игрокам бешено платят, но Синнера чуть не раздели на корте
Странный турнир в Эр-Рияде. Игрокам бешено платят, но Синнера чуть не раздели на корте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android