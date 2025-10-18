Скидки
Александрова — о матче 1/4 финала в Нинбо: рада, что смогла закончить его в двух сетах

Александрова — о матче 1/4 финала в Нинбо: рада, что смогла закончить его в двух сетах
Комментарии

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала матч 1/4 финала турнира WTA-500 в китайском Нинбо, в котором она обыграла американку Маккартни Кесслер со счётом 6:3, 6:3.

Нинбо. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 11:50 МСК
Екатерина Александрова
10
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Маккартни Кесслер
33
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

«Ну, это был действительно тяжёлый матч. Даже если счёт, может быть, этого не показывает, играть против неё было непросто — она сыграла очень хорошо. И я очень рада, что смогла закончить матч в двух сетах, потому что он был действительно трудным, с длинными розыгрышами.

Я очень счастлива быть в полуфинале здесь, потому что мне действительно нравится проводить время в Нинбо и я рада, что могу остаться здесь подольше», – сказала Александрова в интервью на корте после матча.

В полуфинале турнира в Нинбо Александрова сыграет с соотечественницей Дианой Шнайдер.

