Александрова — о матче 1/4 финала в Нинбо: рада, что смогла закончить его в двух сетах

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала матч 1/4 финала турнира WTA-500 в китайском Нинбо, в котором она обыграла американку Маккартни Кесслер со счётом 6:3, 6:3.
«Ну, это был действительно тяжёлый матч. Даже если счёт, может быть, этого не показывает, играть против неё было непросто — она сыграла очень хорошо. И я очень рада, что смогла закончить матч в двух сетах, потому что он был действительно трудным, с длинными розыгрышами.
Я очень счастлива быть в полуфинале здесь, потому что мне действительно нравится проводить время в Нинбо и я рада, что могу остаться здесь подольше», – сказала Александрова в интервью на корте после матча.
В полуфинале турнира в Нинбо Александрова сыграет с соотечественницей Дианой Шнайдер.
