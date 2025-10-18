Скидки
Рууд — о матче с Кордой: горжусь, что удалось перевернуть игру в свою пользу

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу в четвертьфинальном матче турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция), в котором он обыграл американца Себастьяна Корду со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

Стокгольм. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 19:40 МСК
Себастьян Корда
60
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 4
6 5 		6 6
         
Каспер Рууд
12
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

– Был очень тяжёлый матч и я горжусь собой, ведь мне удалось перевернуть игру в свою пользу после того, как в концовке проиграл первый сет. Хорошо сыграл во второй партии. Здорово играть здесь, перед шведскими, норвежскими и, может быть, датскими болельщиками.

– Что ты изменил после первого сета?
– Вроде и в первом сете я неплохо начинал – 3:0, 4:1, а потом он вернулся в игру. Просто старался сосредоточиться и сохранить это. Обычно на данном этапе сезона у меня всё не очень хорошо идёт, надеюсь получится изменить это в текущем году и завершу его хорошо, рад попасть в полуфинал здесь. Что касается матча, то старался реализовывать даже мелкие шансы, которые появлялись. Очень здорово ещё помогла хорошая подача, – сказал Рууд в интервью на корте после матча.

Рууд — об увеличении продолжительности «Мастерсов»: я не большой поклонник этого
