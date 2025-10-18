Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Новак Джокович собрал идеального теннисиста. Он не назвал ни одного действующего игрока

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович собрал итеального теннисиста, упомянув Джона Иснера, Роджера Федерера, Андре Агасси, Патрика Рафтера, Рафаэля Надаля, Бьорна Борга и Бориса Беккера.

— Кто имеет лучший подачу?

— Я бы сказал, у Джона Иснера.

— А что насчет форхенда?

— Федерер.

— Бэкхенд?

— Агасси.

— Удар с лёта?

— Рафтер.

— А как насчёт ментальной силы? Можешь назвать себя.

— Нет, не хочу. Рафа Надаль.

— Работа ног?

— Бьорн Борг.

- Теннисный интеллект?

— Борис Беккер, — сказал Джокович в интервью на You-Tube-канале WivoRN Productions.

Новак Джокович на выставочном турнире Six Kings Slam выступит в матче за третье место. Он сыграет с американцем Тейлором Фрицем.