Новак Джокович собрал идеального теннисиста. Он не назвал ни одного действующего игрока

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович собрал итеального теннисиста, упомянув Джона Иснера, Роджера Федерера, Андре Агасси, Патрика Рафтера, Рафаэля Надаля, Бьорна Борга и Бориса Беккера.
— Кто имеет лучший подачу?
— Я бы сказал, у Джона Иснера.
— А что насчет форхенда?
— Федерер.
— Бэкхенд?
— Агасси.
— Удар с лёта?
— Рафтер.
— А как насчёт ментальной силы? Можешь назвать себя.
— Нет, не хочу. Рафа Надаль.
— Работа ног?
— Бьорн Борг.
- Теннисный интеллект?
— Борис Беккер, — сказал Джокович в интервью на You-Tube-канале WivoRN Productions.
Новак Джокович на выставочном турнире Six Kings Slam выступит в матче за третье место. Он сыграет с американцем Тейлором Фрицем.