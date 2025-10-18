Скидки
Главная Теннис Новости

Денис Шаповалов — Элиас Имер, результат матча 18 октября, счёт 2:1, 1/4 финала турнира в Стокгольме

Денис Шаповалов обыграл Элиаса Имера в четвертьфинале турнира в Стокгольме
Комментарии

23-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В четвертьфинале он обыграл шведа Элиаса Имера (243-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:1.

Стокгольм. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 22:30 МСК
Элиас Имер
243
Швеция
Элиас Имер
Э. Имер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 1
6 		6 3 6
         
Денис Шаповалов
23
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. В её рамках канадец четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Имера два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в финал соревнований в Стокгольме Денис Шаповалов поспорит с 12-й ракеткой мира норвежским теннисистом Каспером Руудом.

Календарь турнира в Стокгольме
Сетка турнира в Стокгольме
