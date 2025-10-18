Денис Шаповалов обыграл Элиаса Имера в четвертьфинале турнира в Стокгольме
Поделиться
23-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В четвертьфинале он обыграл шведа Элиаса Имера (243-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:1.
Стокгольм. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 22:30 МСК
243
Элиас Имер
Э. Имер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|1
|
|6 3
|6
23
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. В её рамках канадец четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Имера два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
За выход в финал соревнований в Стокгольме Денис Шаповалов поспорит с 12-й ракеткой мира норвежским теннисистом Каспером Руудом.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2025
-
01:14
-
01:09
-
00:56
-
00:43
-
00:40
-
00:28
-
00:08
-
00:01
- 17 октября 2025
-
23:52
-
23:43
-
23:37
-
23:33
-
23:15
-
22:48
-
22:43
-
22:14
-
22:14
-
21:55
-
21:26
-
21:04
-
20:54
-
20:25
-
20:17
-
20:13
-
19:57
-
19:47
-
19:35
-
19:14
-
19:02
-
19:00
-
18:49
-
18:44
-
18:33
-
18:23
-
18:13