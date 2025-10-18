Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Иди сюда!» Канадец Шаповалов на русском языке вступил в перепалку с болельщиком

«Иди сюда!» Канадец Шаповалов на русском языке вступил в перепалку с болельщиком
Комментарии

23-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вступил в спор с болельщиком во время матча турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция) со шведом Элиасом Юмером (243-й в рейтинге). Канадец одержал победу со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:1, а инцидент произошел в начале второго сета.

Стокгольм. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 22:30 МСК
Элиас Имер
243
Швеция
Элиас Имер
Э. Имер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 1
6 		6 3 6
         
Денис Шаповалов
23
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Видеозапись перепалки канадского теннисиста со зрителем распространилась в социальных сетях. Шаповалов по‑русски кричал болельщику: «Чего? Чего ты хочешь? Иди сюда, иди сюда!»

За выход в финал соревнований в Стокгольме Денис Шаповалов поспорит с 12-й ракеткой мира норвежским теннисистом Каспером Руудом.

Ранее канадский теннисист выигрывал данный турнир в 2019‑м году — это был его первый титул в АТР‑Туре.

Материалы по теме
Денис Шаповалов обыграл Элиаса Имера в четвертьфинале турнира в Стокгольме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android