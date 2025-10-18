«Иди сюда!» Канадец Шаповалов на русском языке вступил в перепалку с болельщиком

23-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вступил в спор с болельщиком во время матча турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция) со шведом Элиасом Юмером (243-й в рейтинге). Канадец одержал победу со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:1, а инцидент произошел в начале второго сета.

Видеозапись перепалки канадского теннисиста со зрителем распространилась в социальных сетях. Шаповалов по‑русски кричал болельщику: «Чего? Чего ты хочешь? Иди сюда, иди сюда!»

За выход в финал соревнований в Стокгольме Денис Шаповалов поспорит с 12-й ракеткой мира норвежским теннисистом Каспером Руудом.

Ранее канадский теннисист выигрывал данный турнир в 2019‑м году — это был его первый титул в АТР‑Туре.