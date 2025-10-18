Турнир WTA-500 в Нинбо, 2025 год: расписание матчей 18 октября

Сегодня, 18 октября, в Нинбо (Китай) продолжатся матчи турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей очередного игрового дня.

Теннис. WTA-500 в Нинбо (Китай), 1/2 финала. Расписание встреч на 18 октября (время московское):

10:00. Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Жасмин Паолини (Италия, 2);

12:30. Диана Шнайдер (Россия, 7) — Екатерина Александрова (Россия,4 );

Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.