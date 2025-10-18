Скидки
Теннис

Турнир ATP-250 в Алма-Ате с Даниилом Медведевым, 2025 год: расписание матчей 18 октября

Сегодня, 18 октября, в Алма-Ате (Казахстан) продолжится мужской хардовый турнир категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей очередного игрового дня, в ходе которого пройдут полуфинальные встречи.

Теннис. ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), 1/2 финала. Расписание встреч на 18 октября (время московское):

13:00. Джеймс Дакворт (Австралия, Q) — Даниил Медведев (Россия, 2);
16:00. Корентен Муте (Франция, 8) – Алекс Михельсен (США, 6).

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который был посеян в текущем розыгрыше под первым номером, но завершил борьбу во втором круге. Второй номер посева — у 14-го в мировом рейтинге Даниила Медведева.

Календарь турнира ATP-250 в Алма-Ате
Сетка турнира ATP-250 в Алма-Ате
