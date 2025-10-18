Шнайдер — Александрова: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 12:30 мск

Сегодня, 18 октября, на женском турнире WTA-500 в Нинбо (Китай) состоится полуфинальный матч, в котором встретятся российские теннисистки 19-я ракетка мира Диана Шнайдер (7-й посев) и 10-й номер рейтинга WTA Екатерина Александрова (4-й посев). Встреча начнётся не ранее 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
|1
|2
|3
|
|
Ранее в 1/4 финале Диана Шнайдер переиграла 219-ю ракетку мира китаянку Чжу Линь со счётом 2:6, 6:3, 6:1. Екатерина Александрова на этой стадии выбила из турнира 33-ю в рейтинге WTA американку Маккартни Кесслер — 6:3, 6:3.
Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.
- 18 октября 2025
-
08:30
-
08:06
-
07:00
-
06:00
-
03:42
-
01:14
-
01:09
-
00:56
-
00:43
-
00:40
-
00:28
-
00:08
-
00:01
- 17 октября 2025
-
23:52
-
23:43
-
23:37
-
23:33
-
23:15
-
22:48
-
22:43
-
22:14
-
22:14
-
21:55
-
21:26
-
21:04
-
20:54
-
20:25
-
20:17
-
20:13
-
19:57
-
19:47
-
19:35
-
19:14
-
19:02
-
19:00