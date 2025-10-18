Скидки
Матч-центр:
Теннис

Шнайдер — Александрова: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 12:30 мск

Сегодня, 18 октября, на женском турнире WTA-500 в Нинбо (Китай) состоится полуфинальный матч, в котором встретятся российские теннисистки 19-я ракетка мира Диана Шнайдер (7-й посев) и 10-й номер рейтинга WTA Екатерина Александрова (4-й посев). Встреча начнётся не ранее 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нинбо. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 12:30 МСК
Диана Шнайдер
19
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
10
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Ранее в 1/4 финале Диана Шнайдер переиграла 219-ю ракетку мира китаянку Чжу Линь со счётом 2:6, 6:3, 6:1. Екатерина Александрова на этой стадии выбила из турнира 33-ю в рейтинге WTA американку Маккартни Кесслер — 6:3, 6:3.

Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.

