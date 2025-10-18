Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — Дакворт: где смотреть, во сколько начало 1/2 финала на турнире в Алма-Ате

Медведев — Дакворт: где смотреть, во сколько начало 1/2 финала на турнире в Алма-Ате
Комментарии

Сегодня, 18 октября, в Алма-Ате (Казахстан) продолжается турнир категории ATP-250. В рамках матча 1/2 финала встретятся 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и австралийский спортсмен Джеймс Дакворт, занимающий 138-ю строчку рейтинга ATP.

Алма-Ата. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Джеймс Дакворт
138
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Матч начнётся не ранее 13:00 по московскому времени. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Даниил Медведев — Джеймс Дакворт.

Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Медведева. Даниил выиграл у Дакворта во втором круге «Мастерса» в Торонто — 2021 в двух сетах — 6:2, 6:4.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Постараться набрать побольше очков». Медведев — о цели на остаток сезона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android