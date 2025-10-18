Медведев — Дакворт: где смотреть, во сколько начало 1/2 финала на турнире в Алма-Ате
Поделиться
Сегодня, 18 октября, в Алма-Ате (Казахстан) продолжается турнир категории ATP-250. В рамках матча 1/2 финала встретятся 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и австралийский спортсмен Джеймс Дакворт, занимающий 138-ю строчку рейтинга ATP.
Алма-Ата. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
138
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Не начался
|1
|2
|3
|
|
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
Матч начнётся не ранее 13:00 по московскому времени. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Даниил Медведев — Джеймс Дакворт.
Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Медведева. Даниил выиграл у Дакворта во втором круге «Мастерса» в Торонто — 2021 в двух сетах — 6:2, 6:4.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2025
-
09:14
-
09:00
-
08:30
-
08:06
-
07:00
-
06:00
-
03:42
-
01:14
-
01:09
-
00:56
-
00:43
-
00:40
-
00:28
-
00:08
-
00:01
- 17 октября 2025
-
23:52
-
23:43
-
23:37
-
23:33
-
23:15
-
22:48
-
22:43
-
22:14
-
22:14
-
21:55
-
21:26
-
21:04
-
20:54
-
20:25
-
20:17
-
20:13
-
19:57
-
19:47
-
19:35
-
19:14