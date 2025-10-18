Медведев — Дакворт: где смотреть, во сколько начало 1/2 финала на турнире в Алма-Ате

Сегодня, 18 октября, в Алма-Ате (Казахстан) продолжается турнир категории ATP-250. В рамках матча 1/2 финала встретятся 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и австралийский спортсмен Джеймс Дакворт, занимающий 138-ю строчку рейтинга ATP.

Матч начнётся не ранее 13:00 по московскому времени. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Даниил Медведев — Джеймс Дакворт.

Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Медведева. Даниил выиграл у Дакворта во втором круге «Мастерса» в Торонто — 2021 в двух сетах — 6:2, 6:4.