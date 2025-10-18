Лейла Фернандес обыграла Сорану Кырстю в полуфинале турнира WTA-250 в Осаке

27-я ракетка мира канадская Лейла Фернандес (4-й номер посева) вышла в финал турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония). В матче 1/2 финала она обыграла румынскую спортсменку Сорану Кырстю (51-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 2:6, 6:4.

Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время канадка выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету румынской теннисистки четыре эйса и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти.

В финале турнира в Осаке Лейла Фернандес поборется с победительницей матча Жаклин Кристиан (Румыния) — Тереза Валентова (Чехия).