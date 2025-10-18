Скидки
Теннис

Лейла Фернандес — Сорана Кырстя, результат матча 18 октября, счёт 2:1, 1/2 финала турнира в Осаке

Лейла Фернандес обыграла Сорану Кырстю в полуфинале турнира WTA-250 в Осаке


27-я ракетка мира канадская Лейла Фернандес (4-й номер посева) вышла в финал турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония). В матче 1/2 финала она обыграла румынскую спортсменку Сорану Кырстю (51-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 2:6, 6:4.

Осака. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 06:05 МСК
Лейла Фернандес
27
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
1 		6 4
         
Сорана Кырстя
51
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время канадка выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету румынской теннисистки четыре эйса и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти.

В финале турнира в Осаке Лейла Фернандес поборется с победительницей матча Жаклин Кристиан (Румыния) — Тереза Валентова (Чехия).

Календарь турнира WTA-250 в Осаке
Сетка турнира WTA-250 в Осаке
