Циципас: если всегда реагируешь, значит, никогда по-настоящему не контролируешь ситуацию

24-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в социальных сетях опубликовал пост, где поделился мыслями о контроле над собой.

«Если ты всегда реагируешь, значит, ты никогда по-настоящему не контролируешь ситуацию», — написал Циципас в социальных сетях.

27-летний Циципас является первым греком, вошедшим в топ-100 и топ-10 мирового теннисного рейтинга. Также он является двукратным финалистом турниров «Большого шлема» (2021, 2023). В нынешнем сезоне Стефанос Циципас стал победителем турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он одолел канадца Феликса Оже-Альяссима. На выставочном турнире Six Kings Slam Циципас проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счётом 2:6, 3:6.