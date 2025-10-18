Джеймс Дакворт — Даниил Медведев: где смотреть, во сколько начало матча в Алма-Ате

Сегодня, 18 октября, на хардовых кортах Алма-Аты (Казахстан) продолжится теннисный турнир категории ATP-250. В матче полуфинала встретятся 138-я ракетка мира австралиец Джеймс Дакворт и россиянин Даниил Медведев (14-е место в мировом рейтинге).

Матч начнётся не ранее 13:00 мск. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Джеймс-Дакворт — Даниил Медведев.

Победитель матча между Даквортом и Медведевым в финале турнира в Алма-Ате сыграет с победителем встречи между представителем Франции Корентентом Муте (41-я ракетка мира) и американцем Алексом Михельсеном (36-я ракетка мира).