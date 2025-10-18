Джеймс Дакворт — Даниил Медведев: где смотреть, во сколько начало матча в Алма-Ате
Сегодня, 18 октября, на хардовых кортах Алма-Аты (Казахстан) продолжится теннисный турнир категории ATP-250. В матче полуфинала встретятся 138-я ракетка мира австралиец Джеймс Дакворт и россиянин Даниил Медведев (14-е место в мировом рейтинге).
Алма-Ата. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
138
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Не начался
|1
|2
|3
|
|
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
Матч начнётся не ранее 13:00 мск. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Джеймс-Дакворт — Даниил Медведев.
Победитель матча между Даквортом и Медведевым в финале турнира в Алма-Ате сыграет с победителем встречи между представителем Франции Корентентом Муте (41-я ракетка мира) и американцем Алексом Михельсеном (36-я ракетка мира).
