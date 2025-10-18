Людмила Самсонова и Николь Мартинес-Меликар вышли в финал турнира в Нинбо в паре

Пара российской теннисистки Людмилы Самсоновой и американки Николь Мартинес-Меликар вышла в финал турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В четвертьфинале они обыграли дуэт Катержины Синяковой и Сэ Шувэй со счётом 4:6, 6:3, (10:6).

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. В её рамках Самсонова и Мартинес-Меликар ни разу не подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Шувэй и Синяковой ни одного эйса, две двойные ошибки и и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

За титул Людмила Самсонова и Николь Мартинес-Меликар поспорят с победительницами матча Тимя Бабош/Луиза Стефани — Улрикке Эйкери/Чань И Тан.