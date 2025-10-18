«Огромная проблема для спорта». Руне рассказал об угрозах, которые поступают его семье

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал об угрозах смертью, которые поступают ему и его семье.

«Стараюсь не читать такие вещи, потому что это просто отвратительно, но мне и моей семье поступает много угроз смертью. Мне сложно понять, как люди вообще могут подумать о том, чтобы написать что-то подобное. Это огромная проблема для спорта, но не стоит им верить, потому что никогда не стоит принимать такие вещи или советы от своих хейтеров или людей, которым явно не удаётся достичь большего, чем тебе.

К этому привыкаешь. Не позволяешь этому влиять на себя, но мы обращались в полицию один или два раза, когда всё выходило за пределы, а в остальном просто идём дальше. Не знаю, могут ли турниры что-то с этим сделать. Я слышал, что в какой-то момент на «Ролан Гаррос» была система, куда можно было сообщить об этом, но не очень уверен, как решить эту проблему», — приводит слова Руне Tennis365.