Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Руне — о давлении: в Дании все предпочитают критиковать лучшего и всё, что он делает

Руне — о давлении: в Дании все предпочитают критиковать лучшего и всё, что он делает
Аудио-версия:
Комментарии

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, что внимание, которое он получает у себя на родине в Дании, усиливает давление.

«К сожалению, мы живём в такой стране, как Дания, где у нас не так много спортсменов, и тогда все предпочитают критиковать лучшего и всё, что он делает. В некотором смысле мне нужно быть осторожным в своих поступках, но, с другой стороны, просто остаюсь самим собой и намерен продолжать в том же духе. Если готовность победить и наличие соревновательного характера делают меня «плохим парнем», то пусть так и будет. Для меня важно быть игроком, который действительно хочет выиграть. Готов делать всё необходимое, и я лучше выпущу немного эмоций, чем проиграю матч. Эмоции — это хорошо, и думаю, что именно ради эмоций все смотрят теннис. Если хочешь, чтобы люди по-настоящему заинтересовались тобой, очень важно показывать, кто ты есть на самом деле», — приводит слова Руне Tennis365.

Материалы по теме
«Огромная проблема для спорта». Руне рассказал об угрозах, которые поступают его семье
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android