Руне — о давлении: в Дании все предпочитают критиковать лучшего и всё, что он делает

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, что внимание, которое он получает у себя на родине в Дании, усиливает давление.

«К сожалению, мы живём в такой стране, как Дания, где у нас не так много спортсменов, и тогда все предпочитают критиковать лучшего и всё, что он делает. В некотором смысле мне нужно быть осторожным в своих поступках, но, с другой стороны, просто остаюсь самим собой и намерен продолжать в том же духе. Если готовность победить и наличие соревновательного характера делают меня «плохим парнем», то пусть так и будет. Для меня важно быть игроком, который действительно хочет выиграть. Готов делать всё необходимое, и я лучше выпущу немного эмоций, чем проиграю матч. Эмоции — это хорошо, и думаю, что именно ради эмоций все смотрят теннис. Если хочешь, чтобы люди по-настоящему заинтересовались тобой, очень важно показывать, кто ты есть на самом деле», — приводит слова Руне Tennis365.