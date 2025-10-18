Скидки
Елена Рыбакина удерживает лидерство по количеству эйсов в WTA-туре в этом сезоне

Комментарии

Девятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала промежуточным лидером по количеству эйсов в WTA-туре в этом сезоне. После выхода в полуфинал турнира WTA-500 в Нинбо (Китай) на счету Елены 419 эйсов.

Второй показатель в туре принадлежит представительнице Чехии Линде Носковой (352). Третья — датчанка Клара Таусон (347), а четвёртая — россиянка Екатерина Александрова (296).

В полуфинале турнира в Нинбо Рыбакина в эти минуты играет с итальянкой Жасмин Паолини (восьмая в рейтинге). Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.

