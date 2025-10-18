Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джеймс Дакворт — Даниил Медведев: история личных встреч перед полуфиналом в Алма-Ате

Джеймс Дакворт — Даниил Медведев: история личных встреч перед полуфиналом в Алма-Ате
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 октября, на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан) состоится полуфинальный матч, в котором встретятся австралиец Джеймс Дакворт (138-е место в мировом рейтинге) и 14-я ракетка мира представитель России Даниил Медведев. Игра начнётся не ранее 13:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч между представителем Австралии и теннисистом из России.

Алма-Ата. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Джеймс Дакворт
138
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Всего теннисисты сыграли один матч друг с другом на турнирах уровня ATP. Единственная встреча состоялась 13 августа 2021 года на хардовом покрытии в 1/8 финала Открытого чемпионата Канады. Победу в матче одержал Медведев со счётом 6:2, 6:4.

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который был посеян в текущем розыгрыше под первым номером, но завершил борьбу во втором круге.

Календарь турнира в Алма-Ате
Сетка турнира в Алма-Ате
Материалы по теме
«10-е место в конце года — было бы хорошо». Медведев — после выхода в полуфинал в Алма-Ате
Эксклюзив
«10-е место в конце года — было бы хорошо». Медведев — после выхода в полуфинал в Алма-Ате
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android