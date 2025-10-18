Джеймс Дакворт — Даниил Медведев: история личных встреч перед полуфиналом в Алма-Ате

Сегодня, 18 октября, на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан) состоится полуфинальный матч, в котором встретятся австралиец Джеймс Дакворт (138-е место в мировом рейтинге) и 14-я ракетка мира представитель России Даниил Медведев. Игра начнётся не ранее 13:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч между представителем Австралии и теннисистом из России.
Всего теннисисты сыграли один матч друг с другом на турнирах уровня ATP. Единственная встреча состоялась 13 августа 2021 года на хардовом покрытии в 1/8 финала Открытого чемпионата Канады. Победу в матче одержал Медведев со счётом 6:2, 6:4.
Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который был посеян в текущем розыгрыше под первым номером, но завершил борьбу во втором круге.
