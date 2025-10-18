Стала известна сетка турнира WTA-500 в Токио, куда не заявилась Мирра Андреева

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Токио (Япония), который пройдёт с 20 по 26 октября. В основной сетке соревнований заявлены три россиянки — Екатерина Александрова (третья сеяная), Диана Шнайдер (7) и Анна Калинская. Шестая ракетка мира Мирра Андреева не подавала заявку на турнир и не просила уайлд-кард.

Теннис. Турнир WTA-500 в Токио (Япония). Возможные четвертьфиналы по посеву: