Стала известна сетка турнира WTA-500 в Токио, куда не заявилась Мирра Андреева
Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Токио (Япония), который пройдёт с 20 по 26 октября. В основной сетке соревнований заявлены три россиянки — Екатерина Александрова (третья сеяная), Диана Шнайдер (7) и Анна Калинская. Шестая ракетка мира Мирра Андреева не подавала заявку на турнир и не просила уайлд-кард.
Теннис. Турнир WTA-500 в Токио (Япония). Возможные четвертьфиналы по посеву:
- Жасмин Паолини (Италия, 1) — Каролина Мухова (Чехия, 8);
- Екатерина Александрова (Россия, 3) — Линда Носкова (Чехия, 6);
- Диана Шнайдер (Россия, 7) — Клара Таусон (Дания, 4);
- Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Белинда Бенчич (Швейцария, 5).
