18-летняя Тереза Валентова вышла в финал турнира WTA-250 в Осаке, где сыграет с Фернандес

78-я ракетка мира чешская теннисистка Тереза Валентова вышла в финал турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония). В полуфинале она обыграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан (47-я в рейтинге) со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты. В её рамках Валентова три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Кристиан семь эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

18-летняя Тереза Валентова впервые в карьере вышла в финал на уровне тура. За титул она поспорит с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.