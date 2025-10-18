Скидки
Теннис

Тереза Валентова — Жаклин Кристиан, результат матча 18 октября, счёт 2:1, 1/2 финала турнира в Осаке

18-летняя Тереза Валентова вышла в финал турнира WTA-250 в Осаке, где сыграет с Фернандес


78-я ракетка мира чешская теннисистка Тереза Валентова вышла в финал турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония). В полуфинале она обыграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан (47-я в рейтинге) со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3.

Осака. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 08:30 МСК
Жаклин Кристиан
47
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 3
6 3 		6 6
         
Тереза Валентова
78
Чехия
Тереза Валентова
Т. Валентова

Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты. В её рамках Валентова три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Кристиан семь эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

18-летняя Тереза Валентова впервые в карьере вышла в финал на уровне тура. За титул она поспорит с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.

