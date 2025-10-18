Елена Рыбакина вышла в финал турнира WTA-500 в Нинбо, обыграв Жасмин Паолини

Чемпионка Уимблдона-2022, девятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В полуфинале она обыграла итальянку Жасмин Паолини (восьмая в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. В её рамках Рыбакина 10 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Паолини ни одного эйса, две двойные ошибки, она не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести заработанных.

За титул соревнований в Нинбо Елена Рыбакина поспорит с победительницей матча Диана Шнайдер — Екатерина Александрова.