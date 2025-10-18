Елена Рыбакина вышла во второй финал WTA в сезоне

Чемпионка Уимблдона-2022, девятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй финал в сезоне. Сегодня, 18 октября, она в полуфинале турнира WTA-500 в Нинбо (Китай) обыграла итальянку Жасмин Паолини (восьмая в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.

Ранее в этом сезоне Рыбакина завоевала титул на турнире WTA-500 в Страсбурге (Франция). За титул соревнований в Нинбо она поспорит с победительницей матча Диана Шнайдер — Екатерина Александрова.

Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.