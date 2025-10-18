Скидки
Елена Рыбакина вышла во второй финал WTA в сезоне

Чемпионка Уимблдона-2022, девятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй финал в сезоне. Сегодня, 18 октября, она в полуфинале турнира WTA-500 в Нинбо (Китай) обыграла итальянку Жасмин Паолини (восьмая в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.

Нинбо. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 10:10 МСК
Елена Рыбакина
9
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Ранее в этом сезоне Рыбакина завоевала титул на турнире WTA-500 в Страсбурге (Франция). За титул соревнований в Нинбо она поспорит с победительницей матча Диана Шнайдер — Екатерина Александрова.

Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.

