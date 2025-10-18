Скидки
Шансы Мирры Андреевой на путёвку на Итоговый турнир WTA — 2025 уменьшились

Борьба за последние две путёвки на Итоговый турнир WTA — 2025 обострилась после того, как девятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в полуфинале турнира WTA-500 в Нинбо (Китай) обыграла итальянку Жасмин Паолини (восьмая в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2. Из-за этого шансы россиянки Мирры Андреевой на попадание на Итоговый чемпионат уменьшились.

Паолини в Чемпионской гонке WTA сейчас занимает седьмую строчку. Для того чтобы вытеснить Жасмин за пределы топ-8, Рыбакиной необходимо продолжить удачно выступать в Нинбо и затем в Токио, а Мирре Андреевой — запросить уайлд-кард у организаторов турнира Гуанчжоу и опередить итальянку. Россиянка может потерять восьмое место в гонке, если Елена завоюет титул в Нинбо, а в Токио дойдёт минимум до полуфинала.

