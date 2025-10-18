«Жасмин хорошо сыграла в этом сезоне». Рыбакина — об уверенной победе над Паолини в Нинбо
Чемпионка Уимблдона-2022, девятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о победе над итальянкой Жасмин Паолини в полуфинале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Счёт — 6:3, 6:2.
Нинбо. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 10:10 МСК
9
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
8
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
«Знала, что матч будет очень тяжёлым. Жасмин хорошо сыграла в этом сезоне. Это действительно сложный соперник. Понимала, что нужно показать свой лучший теннис. Рада, что сохраняла концентрацию до конца и выиграла в двух сетах. Очень взволнована. Постараюсь показать максимум [в финале]. Посмотрим, что будет дальше. Ещё раз спасибо, что пришли», — сказала Рыбакина в интервью на корте.
В финале соревнований Елена Рыбакина сыграет с победительницей матча Диана Шнайдер — Екатерина Александрова.
