Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Жасмин хорошо сыграла в этом сезоне». Рыбакина — об уверенной победе над Паолини в Нинбо

«Жасмин хорошо сыграла в этом сезоне». Рыбакина — об уверенной победе над Паолини в Нинбо
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, девятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о победе над итальянкой Жасмин Паолини в полуфинале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Счёт — 6:3, 6:2.

Нинбо. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 10:10 МСК
Елена Рыбакина
9
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Знала, что матч будет очень тяжёлым. Жасмин хорошо сыграла в этом сезоне. Это действительно сложный соперник. Понимала, что нужно показать свой лучший теннис. Рада, что сохраняла концентрацию до конца и выиграла в двух сетах. Очень взволнована. Постараюсь показать максимум [в финале]. Посмотрим, что будет дальше. Ещё раз спасибо, что пришли», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

В финале соревнований Елена Рыбакина сыграет с победительницей матча Диана Шнайдер — Екатерина Александрова.

Материалы по теме
Елена Рыбакина вышла в финал турнира WTA-500 в Нинбо, обыграв Жасмин Паолини
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android