«Жасмин хорошо сыграла в этом сезоне». Рыбакина — об уверенной победе над Паолини в Нинбо

Чемпионка Уимблдона-2022, девятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о победе над итальянкой Жасмин Паолини в полуфинале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Счёт — 6:3, 6:2.

«Знала, что матч будет очень тяжёлым. Жасмин хорошо сыграла в этом сезоне. Это действительно сложный соперник. Понимала, что нужно показать свой лучший теннис. Рада, что сохраняла концентрацию до конца и выиграла в двух сетах. Очень взволнована. Постараюсь показать максимум [в финале]. Посмотрим, что будет дальше. Ещё раз спасибо, что пришли», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

В финале соревнований Елена Рыбакина сыграет с победительницей матча Диана Шнайдер — Екатерина Александрова.