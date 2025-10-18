Шнайдер — Александрова: Екатерина в сете от выхода в финал турнира WTA-500 в Нинбо
Поделиться
Сегодня, 18 октября, на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) проходит полуфинальный матч, в котором встречаются российские теннисистки 19-я ракетка мира Диана Шнайдер (7-й посев) и 10-й номер рейтинга WTA Екатерина Александрова (4-й посев). После первого сета счёт 6:3 в пользу Екатерины. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нинбо. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 12:40 МСК
19
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|
|5
10
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Счёт личных встреч Шнайдер и Александровой — 1-1. Екатерина победила в третьем круге Чарльстона-2024 (6:2, 6:1), а Диана оказалась сильнее в финале Монтеррея (6:3, 4:6, 6:4).
Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2025
-
13:58
-
13:26
-
12:56
-
12:32
-
12:06
-
11:40
-
11:32
-
11:16
-
11:00
-
10:56
-
10:45
-
10:25
-
10:00
-
09:45
-
09:14
-
09:00
-
08:30
-
08:06
-
07:00
-
06:00
-
03:42
-
01:14
-
01:09
-
00:56
-
00:43
-
00:40
-
00:28
-
00:08
-
00:01
- 17 октября 2025
-
23:52
-
23:43
-
23:37
-
23:33
-
23:15
-
22:48