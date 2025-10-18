Шнайдер — Александрова: Екатерина в сете от выхода в финал турнира WTA-500 в Нинбо

Сегодня, 18 октября, на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) проходит полуфинальный матч, в котором встречаются российские теннисистки 19-я ракетка мира Диана Шнайдер (7-й посев) и 10-й номер рейтинга WTA Екатерина Александрова (4-й посев). После первого сета счёт 6:3 в пользу Екатерины. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт личных встреч Шнайдер и Александровой — 1-1. Екатерина победила в третьем круге Чарльстона-2024 (6:2, 6:1), а Диана оказалась сильнее в финале Монтеррея (6:3, 4:6, 6:4).

Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.