Стало известно, почему Шаповалов повздорил с болельщиком в 1/4 финала в Стокгольме

23-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов по ходу четвертьфинального матча со шведом Элиасом Имером на турнире ATP-250 в Стокгольме (Швеция) на русском языке поругался с болельщиком. Канадец требовал у судьи вывести зрителя.

«Он показывает мне средний палец! Могу ли я тогда всем показать средний палец? Так почему он имеет на это право?» — приводит слова Шаповалова We Love Tennis.

По итогам встречи Денис Шаповалов обыграл Элиаса Имера (243-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:1. За выход в финал соревнований в Стокгольме канадец поспорит с 12-й ракеткой мира норвежским теннисистом Каспером Руудом.