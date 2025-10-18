Стало известно, почему Шаповалов повздорил с болельщиком в 1/4 финала в Стокгольме
23-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов по ходу четвертьфинального матча со шведом Элиасом Имером на турнире ATP-250 в Стокгольме (Швеция) на русском языке поругался с болельщиком. Канадец требовал у судьи вывести зрителя.
Стокгольм. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 22:30 МСК
243
Элиас Имер
Э. Имер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|1
|
|6 3
|6
23
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
«Он показывает мне средний палец! Могу ли я тогда всем показать средний палец? Так почему он имеет на это право?» — приводит слова Шаповалова We Love Tennis.
По итогам встречи Денис Шаповалов обыграл Элиаса Имера (243-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:1. За выход в финал соревнований в Стокгольме канадец поспорит с 12-й ракеткой мира норвежским теннисистом Каспером Руудом.
