Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стало известно, почему Шаповалов повздорил с болельщиком в 1/4 финала в Стокгольме

Стало известно, почему Шаповалов повздорил с болельщиком в 1/4 финала в Стокгольме
Комментарии

23-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов по ходу четвертьфинального матча со шведом Элиасом Имером на турнире ATP-250 в Стокгольме (Швеция) на русском языке поругался с болельщиком. Канадец требовал у судьи вывести зрителя.

Стокгольм. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 22:30 МСК
Элиас Имер
243
Швеция
Элиас Имер
Э. Имер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 1
6 		6 3 6
         
Денис Шаповалов
23
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

«Он показывает мне средний палец! Могу ли я тогда всем показать средний палец? Так почему он имеет на это право?» — приводит слова Шаповалова We Love Tennis.

По итогам встречи Денис Шаповалов обыграл Элиаса Имера (243-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:1. За выход в финал соревнований в Стокгольме канадец поспорит с 12-й ракеткой мира норвежским теннисистом Каспером Руудом.

Материалы по теме
Фото
«И чё ты хочешь? Иди сюда!» Шаповалов на русском повздорил со зрителем в Стокгольме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android