Джеймс Дакворт — Даниил Медведев: россиянин проиграл 1-й сет матча в полуфинале Алма-Аты

Сегодня, 18 октября, на хардовых кортах Алма-Аты (Казахстан) продолжается теннисный турнир категории ATP-250. В матче полуфинала встречаются 138-я ракетка мира австралиец Джеймс Дакворт и россиянин Даниил Медведев (14-е место в мировом рейтинге). «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию матча.

В первом сете победу со счётом 7:6 (10:8) одержал Джеймс Дакворт. Медведев не реализовал два сетбола.

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который был посеян в текущем розыгрыше под первым номером, но завершил борьбу во втором круге.