Екатерина Александрова обыграла Диану Шнайдер и вышла в финал «пятисотника» в Нинбо

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В полуфинале она обыграла соотечественницу Диану Шнайдер (19-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. В её рамках Александрова четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Шнайдер два эйса, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
Стоит отметить, что в Нинбо Александрова проводит свой первый турнир после дебюта в топ-10 мирового рейтинга.
За титул соревнований в Нинбо Екатерина Александрова поспорит с чемпионкой Уимблдона-2022 девятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.
Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.
