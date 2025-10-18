Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Екатерина Александрова обыграла Диану Шнайдер и вышла в финал «пятисотника» в Нинбо

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В полуфинале она обыграла соотечественницу Диану Шнайдер (19-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. В её рамках Александрова четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Шнайдер два эйса, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

Стоит отметить, что в Нинбо Александрова проводит свой первый турнир после дебюта в топ-10 мирового рейтинга.

За титул соревнований в Нинбо Екатерина Александрова поспорит с чемпионкой Уимблдона-2022 девятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.