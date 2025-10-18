Скидки
Екатерина Александрова вышла в четвёртый финал WTA в сезоне

Комментарии

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в 12-й финал WTA в карьере и четвёртый в сезоне. Сегодня, 18 октября, в полуфинале турнира WTA-500 в Нинбо (Китай) она обыграла соотечественницу Диану Шнайдер (19-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4.

В этом сезоне Екатерина Александрова стала чемпионкой турнира WTA-500 в Линце (Австрия). В решающем матче она обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую со счётом 6:2, 3:6, 7:5.

В Нинбо россиянка проводит свой первый турнир после дебюта в топ-10 мирового рейтинга. За титул соревнований в Нинбо Екатерина поспорит с чемпионкой Уимблдона-2022 девятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

