«Как выиграть-то?!» Медведев нецензурно выругался по ходу полуфинала турнира в Алма-Ате

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в начале второго сета полуфинального матча с австралийцем Джеймсом Даквортом выругался на русском. После второго сета счёт 6:7 (8:10), 6:3. В первом сете россиянин не реализовал два сетбола.

«#####, как выиграть-то?!» — крикнул Медведев, продолжив выражаться нецензурно и размахивать руками.

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который был посеян в текущем розыгрыше под первым номером, но завершил борьбу во втором круге.