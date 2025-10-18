Скидки
Теннис

«Как выиграть-то?!» Медведев нецензурно выругался по ходу полуфинала турнира в Алма-Ате

«Как выиграть-то?!» Медведев нецензурно выругался по ходу полуфинала турнира в Алма-Ате
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в начале второго сета полуфинального матча с австралийцем Джеймсом Даквортом выругался на русском. После второго сета счёт 6:7 (8:10), 6:3. В первом сете россиянин не реализовал два сетбола.

Алма-Ата. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 13:10 МСК
Джеймс Дакворт
138
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 10 		3 2
6 8 		6 6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«#####, как выиграть-то?!» — крикнул Медведев, продолжив выражаться нецензурно и размахивать руками.

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который был посеян в текущем розыгрыше под первым номером, но завершил борьбу во втором круге.

