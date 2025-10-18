«Как выиграть-то?!» Медведев нецензурно выругался по ходу полуфинала турнира в Алма-Ате
Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в начале второго сета полуфинального матча с австралийцем Джеймсом Даквортом выругался на русском. После второго сета счёт 6:7 (8:10), 6:3. В первом сете россиянин не реализовал два сетбола.
Алма-Ата. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 13:10 МСК
138
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|2
|
|6
|6
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
«#####, как выиграть-то?!» — крикнул Медведев, продолжив выражаться нецензурно и размахивать руками.
Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который был посеян в текущем розыгрыше под первым номером, но завершил борьбу во втором круге.
