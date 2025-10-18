Скидки
Главная Теннис Новости

Джеймс Дакворт — Даниил Медведев: россиянин сравнял счёт матча в полуфинале Алма-Аты

Комментарии

Сегодня, 18 октября, на хардовых кортах Алма-Аты (Казахстан) продолжается теннисный турнир категории ATP-250. В матче полуфинала встречаются 138-я ракетка мира австралиец Джеймс Дакворт и россиянин Даниил Медведев (14-е место в мировом рейтинге). «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию матча.

Алма-Ата. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 13:10 МСК
Джеймс Дакворт
138
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
7 10 		3
6 8 		6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Даниил Медведев выиграл второй сет со счётом 6:3.

В первом сете победу со счётом 7:6 (10:8) одержал Джеймс Дакворт. Медведев не реализовал два сетбола.

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который был посеян в текущем розыгрыше под первым номером, но завершил борьбу во втором круге.

