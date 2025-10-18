Скидки
Определились финалистки турнира WTA-500 в Нинбо

Сегодня, 18 октября, завершились полуфинальные матчи на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Нинбо (Китай). Финал:

В полуфинале соревнований Рыбакина обыграла восьмую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:3, 6:2. Александрова на этом же этапе оказалась сильнее соотечественницы Дианы Шнайдер (6:3, 6:4).

Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.

