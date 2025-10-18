Турнир WTA-500 в Нинбо, 2025 год: результаты матчей 18 октября

Сегодня, 18 октября, в Нинбо (Китай) состоялись полуфинальные матчи на турнире категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей очередного игрового дня.

Теннис. WTA-500 в Нинбо (Китай), 1/2 финала. Результаты встреч на 18 октября:

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Жасмин Паолини (Италия, 2) — 6:3, 6:2;

Диана Шнайдер (Россия, 7) — Екатерина Александрова (Россия,4 ) — 6:3, 6:4.

Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.