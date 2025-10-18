Стала известна сетка турнира ATP-500 в Вене, где сыграют Хачанов, Медведев и Рублёв

Прошла жеребьёвка турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), который пройдёт с 20 по 26 октября. В основной сетке соревнований заявлено три россиянина. Даниил Медведев попал в одну половину с Кареном Хачановым, а Андрей Рублёв — с Янником Синнером.

Медведев (6) в первом круге соревнований сразится с представителем Португалии Нуну Боржешем, Хачанов (5) — с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, а Рублёв (7) — с британцем Кэмероном Норри.

Теннис. Турнир ATP-500 в Вене (Австрия). Возможные четвертьфиналы:

Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Бублик (Казахстан, 8);

Алекс де Минор (Австралия, 3) — Андрей Рублёв (Россия, 7);

Даниил Медведев (Россия, 6) — Лоренцо Музетти (Италия, 4);

Карен Хачанов (Россия, 5) — Александр Зверев (Германия, 2).

Действующим чемпионом турнира в Вене является британский теннисист Джек Дрейпер.