Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Джеймс Дакворт, результат матча 18 октября 2025, счет 2:1, полуфинал турнира в Алма-Ате

Медведев обыграл Дакворта и стал финалистом турнира ATP-250 в Алма-Ате
Российский теннисист Даниил Медведев (14-я ракетка мира) обыграл австралийца Джеймса Дакворта (138-е место в мировом рейтинге) в матче полуфинала турнира категории ATP-250 в Алма-Ате и вышел в финал. Встреча завершилась со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 6:2. Соперники провели на корте 2 часа 12 минут.

Алма-Ата. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 13:10 МСК
Джеймс Дакворт
138
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 10 		3 2
6 8 		6 6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Во время встречи Медведев сделал 15 эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти. Дакворт в матче сделал 12 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал единственный брейк-пойнт.

В финале турнира в Алма-Ате Медведев сыграет с победителем матча между французом Корентеном Муте (41-я ракетка мира) и американцем Алексом Михельсеном (36-я ракетка мира).

