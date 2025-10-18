Медведев обыграл Дакворта и стал финалистом турнира ATP-250 в Алма-Ате
Поделиться
Российский теннисист Даниил Медведев (14-я ракетка мира) обыграл австралийца Джеймса Дакворта (138-е место в мировом рейтинге) в матче полуфинала турнира категории ATP-250 в Алма-Ате и вышел в финал. Встреча завершилась со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 6:2. Соперники провели на корте 2 часа 12 минут.
Алма-Ата. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 13:10 МСК
138
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|2
|
|6
|6
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
Во время встречи Медведев сделал 15 эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти. Дакворт в матче сделал 12 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал единственный брейк-пойнт.
В финале турнира в Алма-Ате Медведев сыграет с победителем матча между французом Корентеном Муте (41-я ракетка мира) и американцем Алексом Михельсеном (36-я ракетка мира).
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2025
-
15:24
-
15:13
-
15:02
-
14:51
-
14:46
-
14:34
-
14:14
-
14:12
-
13:58
-
13:26
-
12:56
-
12:32
-
12:06
-
11:40
-
11:32
-
11:16
-
11:00
-
10:56
-
10:45
-
10:25
-
10:00
-
09:45
-
09:14
-
09:00
-
08:30
-
08:06
-
07:00
-
06:00
-
03:42
-
01:14
-
01:09
-
00:56
-
00:43
-
00:40
-
00:28