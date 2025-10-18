Медведев обыграл Дакворта и стал финалистом турнира ATP-250 в Алма-Ате

Российский теннисист Даниил Медведев (14-я ракетка мира) обыграл австралийца Джеймса Дакворта (138-е место в мировом рейтинге) в матче полуфинала турнира категории ATP-250 в Алма-Ате и вышел в финал. Встреча завершилась со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 6:2. Соперники провели на корте 2 часа 12 минут.

Во время встречи Медведев сделал 15 эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти. Дакворт в матче сделал 12 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал единственный брейк-пойнт.

В финале турнира в Алма-Ате Медведев сыграет с победителем матча между французом Корентеном Муте (41-я ракетка мира) и американцем Алексом Михельсеном (36-я ракетка мира).