Медведев стал вторым после Джоковича по количеству финалов ATP среди действующих игроков

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в 40-й финал в карьере и во второй в сезоне. Сегодня, 18 октября, в полуфинале турнира ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан) он обыграл австралийца Джеймса Дакворта (138-е место в мировом рейтинге) со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 6:2.
Среди действующих теннисистов россиянин уступает только 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу. На его счету 143 финала (100 побед — 43 поражения)
Ранее в этом сезоне Медведев вышел в финал на турнире ATP-500 в Галле (Германия). В решающем матче он уступил Александру Бублику из Казахстана (3:6, 6:7 (4:7)). За титул в Алма-Ате Медведев поспорит с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Алекс Михельсен (США).
