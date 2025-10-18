Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев стал вторым после Джоковича по количеству финалов ATP среди действующих игроков

Медведев стал вторым после Джоковича по количеству финалов ATP среди действующих игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в 40-й финал в карьере и во второй в сезоне. Сегодня, 18 октября, в полуфинале турнира ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан) он обыграл австралийца Джеймса Дакворта (138-е место в мировом рейтинге) со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 6:2.

Алма-Ата. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 13:10 МСК
Джеймс Дакворт
138
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 10 		3 2
6 8 		6 6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Среди действующих теннисистов россиянин уступает только 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу. На его счету 143 финала (100 побед — 43 поражения)

Ранее в этом сезоне Медведев вышел в финал на турнире ATP-500 в Галле (Германия). В решающем матче он уступил Александру Бублику из Казахстана (3:6, 6:7 (4:7)). За титул в Алма-Ате Медведев поспорит с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Алекс Михельсен (США).

Календарь турнира в Алма-Ате
Сетка турнира в Алма-Ате
Материалы по теме
«10-е место в конце года — было бы хорошо». Медведев — после выхода в полуфинал в Алма-Ате
Эксклюзив
«10-е место в конце года — было бы хорошо». Медведев — после выхода в полуфинал в Алма-Ате
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android