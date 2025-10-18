Скидки
Даниил Медведев стал лидером по количеству финалов ATP среди игроков, рождённых в 1990-х

Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел на чистое первое место по количеству финалов ATP среди игроков, рождённых в 1990-х и позже. На счету россиянина 40 финалов. По этому показателю он обошёл третью ракетку мира немца Александра Зверева (39).

В полуфинале турнира ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан) россиянин обыграл австралийца Джеймса Дакворта (138-е место в мировом рейтинге) со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 6:2. Медведев также стал вторым действующим игроком по количеству выходов в финалы. Он уступает только Новаку Джоковичу.

За титул в Алма-Ате Даниил поспорит с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Алекс Михельсен (США).

