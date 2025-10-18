Скидки
«Уровень был невероятным». Даниил Медведев оценил выход в финал турнира в Алма-Ате

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о выходе в финал турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В полуфинале он обыграл австралийца Джеймса Дакворта (138-е место в мировом рейтинге) со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 6:2.

Алма-Ата. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 13:10 МСК
Джеймс Дакворт
138
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 10 		3 2
6 8 		6 6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Думаю, что сегодня уровень был невероятным как у меня, так и у моего соперника. На тай-брейке я мог сыграть лучше, но такое бывает. В течение всего матча были потрясающие розыгрыши с обеих сторон, поэтому очень рад, что смог выиграть этот матч», — сказал Медведев в интервью на корте.

Для россиянина финал в Алма-Ате станет 40-м в карьере. По этому показателю среди действующих теннисистов он занимает второе место после серба Новака Джоковича (143).

