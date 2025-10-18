Даниил Медведев обошёл Андрея Рублёва в гонке за попадание на Итоговый турнир ATP

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В гонке за попадание на Итоговый турнир ATP он обошёл Андрея Рублёва. Теперь Медведев занимает 13-е место, а Рублёв — 14-е.

В полуфинале соревнований Медведев обыграл австралийца Джеймса Дакворта (138-е место в мировом рейтинге) со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 6:2. В матче за титул Даниил сыграет с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Алекс Михельсен (США).

Для россиянина финал в Алма-Ате станет 40-м в карьере. По этому показателю среди действующих теннисистов он занимает второе место после серба Новака Джоковича (143).