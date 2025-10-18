Медведев вышел в финал ATP на харде впервые с марта 2024 года

Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший в полуфинале турнира категории ATP-250 в Алма-Ате австралийца Джеймса Дакворта, вышел в финал на хардовом покрытии впервые с момента проведения «тысячника» в американском Индиан-Уэллсе в марте 2024 года.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе россиянин встретился с нынешней первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, которому уступил тогда со счётом 6:7, 1:6.

В финале турнира в Алма-Ате Медведев сыграет с победителем матча между французом Корентеном Муте (41-я ракетка мира) и американцем Алексом Михельсеном (36-я ракетка мира).

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который был посеян в текущем розыгрыше под первым номером, но завершил борьбу во втором круге.