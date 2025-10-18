Скидки
Теннис

Медведев вышел в финал ATP на харде впервые с марта 2024 года

Медведев вышел в финал ATP на харде впервые с марта 2024 года
Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший в полуфинале турнира категории ATP-250 в Алма-Ате австралийца Джеймса Дакворта, вышел в финал на хардовом покрытии впервые с момента проведения «тысячника» в американском Индиан-Уэллсе в марте 2024 года.

Алма-Ата. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 13:10 МСК
Джеймс Дакворт
138
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 10 		3 2
6 8 		6 6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В финале турнира в Индиан-Уэллсе россиянин встретился с нынешней первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, которому уступил тогда со счётом 6:7, 1:6.

Индиан-Уэллс (м). Финал
18 марта 2024, понедельник. 00:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В финале турнира в Алма-Ате Медведев сыграет с победителем матча между французом Корентеном Муте (41-я ракетка мира) и американцем Алексом Михельсеном (36-я ракетка мира).

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который был посеян в текущем розыгрыше под первым номером, но завершил борьбу во втором круге.

