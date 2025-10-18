Хольгер Руне получил травму и не смог выйти в финал турнира в Стокгольме
Датский теннисист 11-я ракетка мира Хольгер Руне не смог выйти в финал турнира категории АТР-250 в Стокгольме (Швеция) из-за полученной травмы. Он снялся с матча с французом Уго Умбером (25-я строчка рейтинга) при счёте 6:4, 2:2 в свою пользу. Известно, что спортсмен повредил голеностоп.
Стокгольм. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 15:45 МСК
11
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|2
|
|2
25
Уго Умбер
У. Умбер
Встреча продолжалась 1 час 29 минут. За это время датчанин сумел реализовать два брейк-пойнта из пяти возможных, выполнил четыре эйса и допустил три двойные ошибки. Француз реализовал один брейк-пойнт из шести, допустил две двойные ошибки и выполнил два эйса.
В финале Уго Умбер сыграет с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Каспер Рууд (Норвегия).
