Главная Теннис Новости

Хольгер Руне — Уго Умбер, результат матча 18 октября 2025, счет 0:2, 1/2 финала ATP-250 в Стокгольме

Хольгер Руне получил травму и не смог выйти в финал турнира в Стокгольме
Хольгер Руне
Комментарии

Датский теннисист 11-я ракетка мира Хольгер Руне не смог выйти в финал турнира категории АТР-250 в Стокгольме (Швеция) из-за полученной травмы. Он снялся с матча с французом Уго Умбером (25-я строчка рейтинга) при счёте 6:4, 2:2 в свою пользу. Известно, что спортсмен повредил голеностоп.

Стокгольм. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 15:45 МСК
Хольгер Руне
11
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
6 		2
4 		2
         
Уго Умбер
25
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. За это время датчанин сумел реализовать два брейк-пойнта из пяти возможных, выполнил четыре эйса и допустил три двойные ошибки. Француз реализовал один брейк-пойнт из шести, допустил две двойные ошибки и выполнил два эйса.

В финале Уго Умбер сыграет с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Каспер Рууд (Норвегия).

