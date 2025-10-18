Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хольгер Руне не смог сдержать эмоций после травмы в полуфинале турнира в Стокгольме

Хольгер Руне не смог сдержать эмоций после травмы в полуфинале турнира в Стокгольме
Комментарии

Датский теннисист 11-я ракетка мира Хольгер Руне расплакался после получения травмы и вынужденного снятия с полуфинального матча турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция), который он проводил с французом Уго Умбером.

Датчанин повредил голеностоп во время розыгрыша при счёте 6:4, 2:2 (40-40) в свою пользу. Он с трудом наступал на левую ногу.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. За это время датчанин сумел реализовать два брейк-пойнта из пяти возможных, выполнил четыре эйса и допустил три двойные ошибки. Француз реализовал один брейк-пойнт из шести, допустил две двойные ошибки и выполнил два эйса.

Стокгольм. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 15:45 МСК
Хольгер Руне
11
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
6 		2
4 		2
         
Уго Умбер
25
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

В финале Уго Умбер сыграет с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Каспер Рууд (Норвегия).

Материалы по теме
Хольгер Руне получил травму и не смог выйти в финал турнира в Стокгольме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android