Хольгер Руне не смог сдержать эмоций после травмы в полуфинале турнира в Стокгольме

Датский теннисист 11-я ракетка мира Хольгер Руне расплакался после получения травмы и вынужденного снятия с полуфинального матча турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция), который он проводил с французом Уго Умбером.
Датчанин повредил голеностоп во время розыгрыша при счёте 6:4, 2:2 (40-40) в свою пользу. Он с трудом наступал на левую ногу.
Фото: кадр из трансляции
Встреча продолжалась 1 час 29 минут. За это время датчанин сумел реализовать два брейк-пойнта из пяти возможных, выполнил четыре эйса и допустил три двойные ошибки. Француз реализовал один брейк-пойнт из шести, допустил две двойные ошибки и выполнил два эйса.
В финале Уго Умбер сыграет с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Каспер Рууд (Норвегия).
