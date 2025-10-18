Янник Синнер — Карлос Алькарас: история противостояния перед финалом Six King Slam — 2025

Сегодня, 18 октября, состоится финал выставочного турнира Six King Slam — 2025. В решающем матче встретятся лидер рейтинга АТР Карлос Алькарас и вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

Счёт личных встреч в официальных матчах — 11-5 в пользу Алькараса. В нынешнем сезоне теннисисты встречались пять раз. Алькарас победил в финалах на «Ролан Гаррос», US Open, «Мастерсах» в Риме и Цинциннати, а Синнер — на Уимблдоне. Прошлогодний финал Six Kings Slam остался за итальянцем, который был сильнее со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 11 последних очных матчей Синнера и Алькараса:

история личных встреч Карлоса Алькараса и Янника Синнера

Отметим, что общий призовой фонд турнира этого года составил $ 13,5 млн. Победитель соревнований получит $ 4,5 млн.