Янник Синнер — Карлос Алькарас: история противостояния перед финалом Six King Slam — 2025

Янник Синнер — Карлос Алькарас: история противостояния перед финалом Six King Slam — 2025
Янник Синнер и Карлос Алькарас
Сегодня, 18 октября, состоится финал выставочного турнира Six King Slam — 2025. В решающем матче встретятся лидер рейтинга АТР Карлос Алькарас и вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

Six Kings Slam. Финал
18 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Счёт личных встреч в официальных матчах — 11-5 в пользу Алькараса. В нынешнем сезоне теннисисты встречались пять раз. Алькарас победил в финалах на «Ролан Гаррос», US Open, «Мастерсах» в Риме и Цинциннати, а Синнер — на Уимблдоне. Прошлогодний финал Six Kings Slam остался за итальянцем, который был сильнее со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 11 последних очных матчей Синнера и Алькараса:

история личных встреч Карлоса Алькараса и Янника Синнера

история личных встреч Карлоса Алькараса и Янника Синнера

Отметим, что общий призовой фонд турнира этого года составил $ 13,5 млн. Победитель соревнований получит $ 4,5 млн.

Cетка Six Kings Slam — 2025
