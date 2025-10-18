Скидки
Теннис

«Мышление — как у артиста Бродвея». Макки — об игровых навыках Алькараса

Бывший тренер Серены Уильямс, член Зала славы тенниса Рик Макки поделился мнением об игровых качествах шестикратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса, сравнив его с другими успешными теннисистами.

«У Алькараса — по-настоящему тяжёлый мяч, как у Рафаэля Надаля. Хирургическая точность — как у Федерера. Тайминг на задней линии — как у Агасси. Гибкость — как у Джоковича. Мышление — как у артиста Бродвея. И, самое главное, благодарность, привитая родителями», – написал Макки в своём аккаунте в социальной сети Х.

Алькарас принимает участие в розыгрыше выставочного турнира Six Kings Slam, в финале которого он сыграет с итальянцем Янником Синнером.

