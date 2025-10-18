Алина Чараева вышла в финал квалификации турнира WTA-500 в Токио

Российская теннисистка 151-я ракетка мира Алина Чараева пробилась в финальную стадию квалификационного турнира WTA-500 в Токио (Япония). Со счётом 6:4, 1:6, 6:2 она обыграла хозяйку корта Химено Сакацумэ (197-я строчка рейтинга).

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. За это время россиянке удалось реализовать шесть брейк-пойнтов из восьми и выполнить одну подачу навылет. Чараева также допустила три двойные ошибки. В финале квалификации она сыграет с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой.

Ранее стало известно, что на турнир в Токио заявились Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Анна Калинская.