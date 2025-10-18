Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев рассказал, с кем предпочёл бы сыграть в финале турнира в Алма-Ате

Медведев рассказал, с кем предпочёл бы сыграть в финале турнира в Алма-Ате
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, с кем ему было бы предпочтительнее сыграть в финале турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). За вторую путёвку в решающий матч соревнований в эти минуты борются француз Корентен Муте и американец Алекс Михельсен.

Алма-Ата. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 16:45 МСК
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 		5
5 		4
         
Алекс Михельсен
36
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

— Кого для вас предпочтительнее видеть в финале?
— Если честно, неважно. Два, естественно, совершенно разных игрока по стилю. Но я знаю, что если смогу показывать теннис как сегодня, как вчера, то все шансы будут. С обоими играл в этом году. У Михельсена выиграл, но это было на траве [в Галле]. Другое покрытие. Муте проиграл [в Вашингтоне]. Был очень близкий матч. И, в принципе, наверное, я был ближе к победе. Поэтому кто выйдет сейчас в финал, с тем и буду играть, – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Материалы по теме
Медведев – вышел в 40-й финал в карьере! А ещё обошёл Андрея Рублёва в гонке за Итоговый
Медведев – вышел в 40-й финал в карьере! А ещё обошёл Андрея Рублёва в гонке за Итоговый
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android