Медведев рассказал, с кем предпочёл бы сыграть в финале турнира в Алма-Ате

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, с кем ему было бы предпочтительнее сыграть в финале турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). За вторую путёвку в решающий матч соревнований в эти минуты борются француз Корентен Муте и американец Алекс Михельсен.
|1
|2
|3
|
|5
|
|4
— Кого для вас предпочтительнее видеть в финале?
— Если честно, неважно. Два, естественно, совершенно разных игрока по стилю. Но я знаю, что если смогу показывать теннис как сегодня, как вчера, то все шансы будут. С обоими играл в этом году. У Михельсена выиграл, но это было на траве [в Галле]. Другое покрытие. Муте проиграл [в Вашингтоне]. Был очень близкий матч. И, в принципе, наверное, я был ближе к победе. Поэтому кто выйдет сейчас в финал, с тем и буду играть, – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
- 18 октября 2025
-
18:39
-
18:22
-
18:22
-
18:14
-
18:10
-
17:57
-
17:50
-
17:29
-
17:22
-
16:54
-
16:26
-
16:15
-
16:04
-
15:57
-
15:51
-
15:24
-
15:13
-
15:02
-
14:51
-
14:46
-
14:34
-
14:14
-
14:12
-
13:58
-
13:26
-
12:56
-
12:32
-
12:06
-
11:40
-
11:32
-
11:16
-
11:00
-
10:56
-
10:45
-
10:25