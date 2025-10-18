Медведев рассказал, с кем предпочёл бы сыграть в финале турнира в Алма-Ате

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, с кем ему было бы предпочтительнее сыграть в финале турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). За вторую путёвку в решающий матч соревнований в эти минуты борются француз Корентен Муте и американец Алекс Михельсен.

— Кого для вас предпочтительнее видеть в финале?

— Если честно, неважно. Два, естественно, совершенно разных игрока по стилю. Но я знаю, что если смогу показывать теннис как сегодня, как вчера, то все шансы будут. С обоими играл в этом году. У Михельсена выиграл, но это было на траве [в Галле]. Другое покрытие. Муте проиграл [в Вашингтоне]. Был очень близкий матч. И, в принципе, наверное, я был ближе к победе. Поэтому кто выйдет сейчас в финал, с тем и буду играть, – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.