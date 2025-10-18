Иржи Легечка вышел в финал турнира в Брюсселе, обыграв Мпетчи-Перрикара на тай-брейках
Поделиться
Теннисист из Чехии 17-я ракетка мира Иржи Легечка пробился в финал турнира категории АТР-250 в Брюсселе (Бельгия). Со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (9:7) он обыграл представителя Франции Джованни Мпетчи Перрикара.
Брюссель. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 16:40 МСК
37
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 7
|
|7 9
17
Иржи Легечка
И. Легечка
Встреча продолжалась 1 час 29 минут. За это время Легечка не сумел реализовать два брейк-пойнта, но выполнил 11 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки. Мпетчи Перрикар выполнил 19 подач навылет и допустил одну двойную ошибку.
В финале Иржи Легечка сыграет с победителем матча Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада). Действующим чемпионом соревнований является испанец Роберто Баутиста-Агут.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2025
-
18:39
-
18:22
-
18:22
-
18:14
-
18:10
-
17:57
-
17:50
-
17:29
-
17:22
-
16:54
-
16:26
-
16:15
-
16:04
-
15:57
-
15:51
-
15:24
-
15:13
-
15:02
-
14:51
-
14:46
-
14:34
-
14:14
-
14:12
-
13:58
-
13:26
-
12:56
-
12:32
-
12:06
-
11:40
-
11:32
-
11:16
-
11:00
-
10:56
-
10:45
-
10:25