Джованни Мпетчи Перрикар — Иржи Легечка, результат матча 18 октября 2025, счет 0:2, 1/2 финала ATP-250 в Брюсселе

Иржи Легечка вышел в финал турнира в Брюсселе, обыграв Мпетчи-Перрикара на тай-брейках
Иржи Легечка
Комментарии

Теннисист из Чехии 17-я ракетка мира Иржи Легечка пробился в финал турнира категории АТР-250 в Брюсселе (Бельгия). Со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (9:7) он обыграл представителя Франции Джованни Мпетчи Перрикара.

Брюссель. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 16:40 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
37
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 7
7 7 		7 9
         
Иржи Легечка
17
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. За это время Легечка не сумел реализовать два брейк-пойнта, но выполнил 11 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки. Мпетчи Перрикар выполнил 19 подач навылет и допустил одну двойную ошибку.

В финале Иржи Легечка сыграет с победителем матча Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада). Действующим чемпионом соревнований является испанец Роберто Баутиста-Агут.

Календарь турнира в Брюсселе
Сетка турнира в Брюсселе
