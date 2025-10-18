Иржи Легечка вышел в финал турнира в Брюсселе, обыграв Мпетчи-Перрикара на тай-брейках

Теннисист из Чехии 17-я ракетка мира Иржи Легечка пробился в финал турнира категории АТР-250 в Брюсселе (Бельгия). Со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (9:7) он обыграл представителя Франции Джованни Мпетчи Перрикара.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. За это время Легечка не сумел реализовать два брейк-пойнта, но выполнил 11 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки. Мпетчи Перрикар выполнил 19 подач навылет и допустил одну двойную ошибку.

В финале Иржи Легечка сыграет с победителем матча Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада). Действующим чемпионом соревнований является испанец Роберто Баутиста-Агут.