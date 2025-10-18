«Сумасшедший был турнир». Медведев — о первом в карьере финале в АТР

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился воспоминаниями о первом в карьере финале турнира АТР. Медведев впервые вышел в финал турнира АТР в Ченнае (Гонконг), где уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 3:6, 4:6.

— Вчера ты очень здорово вспоминал про свою первую победу в матче на уровне ATP. В воскресенье у тебя будет 40-й финал в карьере. А помнишь ли ты свой первый финал?

— Да, помню, я тогда победил. А нет, самый первый финал был за год до этого. Это было в Ченнае, в начале сезона-2017. Сумасшедший был турнир тогда, потому что я впервые попал напрямую в основу на турнире ATP, без квалификации. Очень круто тогда играл, спасся с матчбола с Дуди Селой в полуфинале, причём на его подаче и выиграл матч каким-то чудом. И в финале играл с Баутистой. Он тогда был слишком для меня хорош, он в итоге оказался очень неудобным соперником по ходу моей карьеры. Но тогда, в тот момент, это было неважно. Я был тогда молодой, он был в топе, и он оказался тогда слишком силён для меня. Но это было прикольно, – сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.