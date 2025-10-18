Скидки
«Сумасшедший был турнир». Медведев — о первом в карьере финале в АТР

«Сумасшедший был турнир». Медведев — о первом в карьере финале в АТР
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился воспоминаниями о первом в карьере финале турнира АТР. Медведев впервые вышел в финал турнира АТР в Ченнае (Гонконг), где уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 3:6, 4:6.

Ченнай. Финал
08 января 2017, воскресенье. 14:45 МСК
Даниил Медведев
99
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Роберто Баутиста-Агут
14
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут

— Вчера ты очень здорово вспоминал про свою первую победу в матче на уровне ATP. В воскресенье у тебя будет 40-й финал в карьере. А помнишь ли ты свой первый финал?
— Да, помню, я тогда победил. А нет, самый первый финал был за год до этого. Это было в Ченнае, в начале сезона-2017. Сумасшедший был турнир тогда, потому что я впервые попал напрямую в основу на турнире ATP, без квалификации. Очень круто тогда играл, спасся с матчбола с Дуди Селой в полуфинале, причём на его подаче и выиграл матч каким-то чудом. И в финале играл с Баутистой. Он тогда был слишком для меня хорош, он в итоге оказался очень неудобным соперником по ходу моей карьеры. Но тогда, в тот момент, это было неважно. Я был тогда молодой, он был в топе, и он оказался тогда слишком силён для меня. Но это было прикольно, – сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

