Елена Веснина высказалась по поводу последних результатов Даниила Медведева

Елена Веснина высказалась по поводу последних результатов Даниила Медведева
Даниил Медведев
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2016 года российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала последние результаты россиянина Даниила Медведева. Сегодня, 18 октября, экс первая ракетка мира вышел в полуфинал турнира в Алма-Ате.

«Нравится, как сейчас выглядит и играет Даниил Медведев. На секунду — это третий подряд полуфинал у него: Пекин, Шанхай, Алма-Ата. Да, он не проходит дальше, где-то ему не хватает физики или просто против него играют уже соперники другого уровня, и его игра для них, возможно, чуть более удобна. Но в целом сейчас Даниил играет в хороший теннис.

Он ищет свою игру и подачу со своей новой командой. Видно, что они работают над первой-второй подачей. Не скажу, что что-то кардинально изменилось на задней линии — он всё так же встаёт далеко, когда его зажимают, и старается там держать мяч. Когда он чувствует инициативу в матче, то всё-таки подходит ближе», — приводит слова Весниной телеграм-канал BB Tennis.

