Елена Веснина высказалась по поводу последних результатов Даниила Медведева

Олимпийская чемпионка 2016 года российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала последние результаты россиянина Даниила Медведева. Сегодня, 18 октября, экс первая ракетка мира вышел в полуфинал турнира в Алма-Ате.

«Нравится, как сейчас выглядит и играет Даниил Медведев. На секунду — это третий подряд полуфинал у него: Пекин, Шанхай, Алма-Ата. Да, он не проходит дальше, где-то ему не хватает физики или просто против него играют уже соперники другого уровня, и его игра для них, возможно, чуть более удобна. Но в целом сейчас Даниил играет в хороший теннис.

Он ищет свою игру и подачу со своей новой командой. Видно, что они работают над первой-второй подачей. Не скажу, что что-то кардинально изменилось на задней линии — он всё так же встаёт далеко, когда его зажимают, и старается там держать мяч. Когда он чувствует инициативу в матче, то всё-таки подходит ближе», — приводит слова Весниной телеграм-канал BB Tennis.