Мама Хольгера Руне раскрыла характер травмы датчанина и срок, на который он выбыл из тура
Анеке Руне, мама датского теннисиста 11-й ракетки мира Хольгера Руне, поделилась подробностями травмы, которую её сын получил во время полуфинального матча турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция) с французом Уго Умбером (25-я строчка рейтинга).
Датчанин стал испытывать дискомфорт во время розыгрыша при счёте 6:4, 2:2 (40-40) в свою пользу. Он с трудом наступал на левую ногу, а после на скамейке закрывал лицо и плакал.
Стокгольм. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 15:45 МСК
11
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|2
|
|2
25
Уго Умбер
У. Умбер
Мама спортсмена в беседе с газетой Ekstra Bladet заявила о разрыве ахиллова сухожилия у Руне. Теннисисту потребуется операция. Скорее всего, он не сможет выйти на корт в течение шести месяцев.
